150 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 150 وظيفة للعمل في الرياض وجدة.
وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية الشاغرة في الرياض هي: محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب "الدراسات العليا الطبية"، ممثل أول خدمات المرضى المراجعين "تشغيل العيادات والمواعيد"، محلل اتفاقيات سلسلة الإمدادات "إدارة اتفاقيات سلسلة الإمداد"، محلل ميزانية "الميزانية"، مندوب مشتريات "الإمدادات الطبية"، كاتب "إدارة الهندسة السريرية".
وتشمل: مهندس أجهزة طبية أول" الطب الحيوي العام والتجهيزات"، صيدلاني سريري "إدارة الصيدلة السريرية / سلامة الدواء"، أخصائي الصيدلية السريرية"الرعاية الصيدلانية لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد"، منسق أبحاث سريرية "قسم جراحة العظام"، اختصاصي سريري "غرف العمليات بالدور الرابع"، استشاري مواليد" الرعاية الحرجة للمواليد".
وتضم أخصائي الحوكمة المؤسسية "الحوكمة المؤسسية"، فني الحالات الطارئة" خدمات الإسعاف"، ميكانيكي عام ثاني "الأجهزة الكهروميكانيكية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال، سكرتير أول"قسم المسالك البولية"، سكرتير أول"قسم الجراحة"، سكرتير ثاني "الدعم السكرتاري"، سكرتير ثاني "التوظيف والمحافظة على الممرضين"، سكرتير ثاني"الشحن والاستلام"، عامل نظافة "المخازن والمستودعات".
ويأتي ذلك بالإضافة إلى فني مختبر "خدمات المتبرعين"، مساعد المواد "إدارة الممتلكات"، فيزيائي طبي ثاني"فيزياء المعالجة الاشعاعية للأورام"، مأمور سنترال "إدارة علاقات العملاء"، صيدلاني ثاني "الصيدلية المتنقلة"، صيدلاني ثاني "صيدلية المرضى المنومين"، صيدلاني ثاني "الرعاية الصيدلانية لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد".
ويحتاج المستشفى إلى: صيدلاني ثاني"الصيدلية الرئيسية للعيادات الخارجية"، صيدلاني ثاني"الصيدلية المتنقلة"، محلل جودة نوعية "برنامج اعتماد ماجنت"، منسق جودة ونوعية "سلامة المرضى"، كبير مهندسي أجهزة طبية"الطب الحيوي العام والتجهيزات"، كبير مهندسي أجهزة طبية "دعم وتقنية الطب الحيوي" ، كبير التقنيين الطبيين"مستضد الكريات البيضاء البشرية"، كبير أخصائيي علاج تنفسي "إدارة خدمات الرعاية التنفسية".
كبير أخصائيي علاج تنفسي "الرعاية الصحية الافتراضية"، طبيب متخصص"وحدة المسالك البولية للبالغين"، طبيب متخصص "العظام والعضلات"، ممرض ثاني" التوظيف والمحافظة على الممرضين"، مشرف التوزيع" التوزيع"، مشرف نظافة "عمال النظافة"، مشرف المستودعات" المخازن الصيدلانية"، مساعد أول سلسلة الإمدادات" الشحن والاستلام" مساعد أول سلسلة الإمدادات"المخازن الصيدلانية"
SUPPLY CHAIN ASSISTANT I "المخازن الطبية"، مساعد أول سلسلة الإمدادات" المخازن الطبية"، SUPPLY CHAIN ASSISTANT I" المخازن الصيدلانية"، SUPPLY CHAIN ASSISTANT I "الشحن والاستلام"، منسق اكلينيكي للطب الاتصالي "دعم التعاون الصحي"، كاتب جناح" وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للأطفال"، مساعد مخازن" العمليات الميدانية".
وتعد الوظائف الشاغرة في جدة هي: استشاري مساعد التخدير" وحدة التخدير العام"، استشاري مساعد، أمراض الدم/ الأورام" وحدة أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين"، استشاري مشارك الاعصاب للأطفال "وحدة الأمراض العصبية للأطفال"، استشاري طب الطوارىء "وحدة الطوارئ للبالغين"، استشاري أورام "وحدة طب الأورام"، رئيس تمريض" وحدة الولادة".
سكرتير ثاني "الإدارة الهندسية والمرافق والصيانة"، ممرض سريري "إدارة ممارسة وأبحاث التمريض"، صيدلاني أول "الصيدلانيون السريريون"، ممرض أول"المبنى الطبي الشمالي"، ممرض أول "تمريض الأورام"، ممرض أول "وحدة العناية المركزة الجراحية"، ممرض أول" وحدة الرصد عن بعد لأوعية القلب"، ممرض أول" تمريض الجراحة"، ممرض ثالث "النساء والولادة"، ممرض ثالث "عيادة التقنية المساعدة على الإنجاب".
أما خطوات التقديم تتمثل في: اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords)، ثم اضغط زر البحث (Search)، فيما لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .