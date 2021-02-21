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ساحة الصفاة.. قلب الرياض النابض
منذ 27 دقيقة
592
(صدى):
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أحدث التعليقات
أم سكر
الامور هذه منتشره عندهم بكثره بسبب النجاسه و مافي صلاة و لا قرأن يقرأ في بيوتهم . لذلك يظهر لهم الجن بكثرة . اللهم أعمر بيوتنا بالصلاة و القرأن .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابوعبدالله
بع بع موافقين
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحب اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير وبركه بإذن الله ..
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