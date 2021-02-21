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الحصيني: أمطار على معظم المناطق..وطريف تسجل أقل درجة حرارة

Time منذ ساعة
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الحصيني: أمطار على معظم المناطق..وطريف تسجل أقل درجة حرارة

الرياض (صدى):
توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني: " إنه من صور الأقمار الصناعية ورادار الأمطار الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد يتبين السحب الرعدية والممطرة، على أجزاء من مناطق الرياض، وعلى بعض أحياء العاصمة الرياض، والشرقية، وشمال وشرق القصيم ".

وأضاف: " متوقع أجواء تميل للبرودة نهارا وباردة ليلاً على معظم المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الأثنين ".

وأوضح أن أمطارًا من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، تهطل على أجزاء من الرياض، والشرقية والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير وجازان ونجران.

وأِشار إلى أن أقل حرارة مئوية تسجل فجر اليوم في طريف 2 درجة، وأعلى درجة في جازان 26 ، بينما سجلت مكة 18 درجة، والمدينة المنورة 13، والرياض 10، والدمام 16، وجدة 20 درجة.

Time واتساب
الطقس
عبدالعزيز الحصيني

أحدث التعليقات

أم سكر
الامور هذه منتشره عندهم بكثره بسبب النجاسه و مافي صلاة و لا قرأن يقرأ في بيوتهم . لذلك يظهر لهم الجن بكثرة . اللهم أعمر بيوتنا بالصلاة و القرأن .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابوعبدالله
بع بع موافقين
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحب اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير وبركه بإذن الله ..

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