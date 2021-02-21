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إعلامي لبناني لنائب في كتلة حزب الله: " حبيبي انت ملخبط بين الدولة والدويلة "

Time منذ 48 دقيقة
Views 1647
إعلامي لبناني لنائب في كتلة حزب الله: " حبيبي انت ملخبط بين الدولة والدويلة "

بيروت (صدى):
هاجم الإعلامي اللبناني رياض قبيسي، نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" يدعى حسين الحاج حسن، موضحا له الفرق بين عمله في الدولة و" الدويلة ".

وكان النائب حسين الحاج حسن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، قد صرح بأن عمل لجنته هو مراقبة وسائل الإعلام.

ورد قبيسي في برنامجه "يسقط حكم الفاسد" بقوله: " سيد حسين أنت تخلط بين الدولة والدويلة، البرلمان يراقب وسائل الإعلام عندك في الدويلة، في الدولة أنت تقبض راتبك من المواطنين لتراقب عمل الحكومة ".

وأضاف الإعلامي منفعلا: " مو معقول، عصفورية، نائب لا يعرف شو شغله ".

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لبنان
حزب الله

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهم
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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