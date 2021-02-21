الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1624
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

Time واتساب
الطقس
يوم الأحد

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهم
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ 46 دقيقة Views 1624
إعلامي لبناني لنائب في كتلة حزب الله: " حبيبي انت ملخبط بين الدولة والدويلة "
إعلامي لبناني لنائب في كتلة حزب الله: " حبيبي انت ملخبط بين الدولة والدويلة "
Time منذ 47 دقيقة Views 1642
بالفيديو..لحظة سرقة شخص لمرآة سيارة بالرياض
بالفيديو..لحظة سرقة شخص لمرآة سيارة بالرياض
Time منذ ساعة Views 2101
بالصور..الزي الوطني الأصيل يزين فعاليات كأس السعودية
بالصور..الزي الوطني الأصيل يزين فعاليات كأس السعودية
Time منذ ساعة Views 2198
ممثل شهير يجرح جسد خطيبته ويشرب دماءها!
ممثل شهير يجرح جسد خطيبته ويشرب دماءها!
Time منذ ساعة Views 655
سر إطلاق اسم " مشرف " على الجواد الفائز بأغلى كأس في تاريخ الخيول
سر إطلاق اسم " مشرف " على الجواد الفائز بأغلى كأس في تاريخ الخيول
Time منذ ساعتين Views 2272
حسن عسيري يكشف عن خلايا نائمة تستهدف الفنون
حسن عسيري يكشف عن خلايا نائمة تستهدف الفنون
Time منذ ساعتين Views 773
تعرض لعملية نصب فانتحر!
تعرض لعملية نصب فانتحر!
Time منذ 3 ساعات Views 714
وفاة والدة رونالدينهو متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
وفاة والدة رونالدينهو متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
Time منذ 3 ساعات Views 2121
فزعة مواطنات لفتاة اقترب وقت زواجها وتمر بضائقة مالية
فزعة مواطنات لفتاة اقترب وقت زواجها وتمر بضائقة مالية
Time منذ 3 ساعات Views 2862