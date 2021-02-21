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سر إطلاق اسم " مشرف " على الجواد الفائز بأغلى كأس في تاريخ الخيول

Time منذ ساعة
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سر إطلاق اسم " مشرف " على الجواد الفائز بأغلى كأس في تاريخ الخيول

طلال الغامدي (صدى):
تساءل الكثيرون عن سبب إطلاق اسم " مشرف " على جواد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل الفائز بكأس السعودية العالمي للخيل.

ويعود سبب إطلاق اسم مشرف، على الحصان إلى العلاقة القوية التي كانت تجمع مالكه الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، بالفارس الراحل عميد المدربين السعوديين " مشرف بن مطلق القحطاني " ورحلتهما في مشوار الفروسية.

وبدأت رحلة الأمير عبدالرحمن مع الخيال الراحل " مشرف " قبل أكثر من 50 عاما في السباقات السعودية.

ويعتبر الخيال الراحل مشرف بن مطلق من أكبر خبراء الخيل، ارتبط بتاريخ ميدان الملز وبنادي الفروسية في الرياض منذ تأسيسه العام 1385هـ.

وحقق " مشرف " كأس الملك في عام 1397هـ بجانب قيادته البطل " عربان " للفوز بكأس ولي العهد في 1394هـ، وبعد اعتزاله كخيال اتجه لميدان التدريب ودرب المنتخب السعودي للفروسية.

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المملكة
الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل

أحدث التعليقات

abdul
شبيهان
الملل
وخاصة مسلسل ضحايا حلال
ربيعان الربيعان
العويس جلبه الرمز وكلف الكثير وتفريط فيه كارثه حتى لو كان البديل افضل لاعبي النصر ولاهلي ليس بحاجه للاعبين المذكورين لوجود من هو افضل منهم ويلعب بنفس الخانه
الهيثم
الله من تفاهة الطرح يعني يالزبونات امزحن ويالمناديب قلوا حياكم قال تعالي (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )
ابو فهد
او شي كلامك مايجوز دينينا الله يجزي المؤمنين والمؤمنات اما من كفر توعده بالعذاب ارجع لقران تلقا كل الاجوبه ثانيا النصر. ولاعبينه افطرو عليك ب ٣ وخلوك سبعين تبكي بكل القنوات والصحف يامطرود اسياء 😎

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