سر إطلاق اسم " مشرف " على الجواد الفائز بأغلى كأس في تاريخ الخيول

طلال الغامدي (صدى):
تساءل الكثيرون عن سبب إطلاق اسم " مشرف " على جواد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل الفائز بكأس السعودية العالمي للخيل.
ويعود سبب إطلاق اسم مشرف، على الحصان إلى العلاقة القوية التي كانت تجمع مالكه الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، بالفارس الراحل عميد المدربين السعوديين " مشرف بن مطلق القحطاني " ورحلتهما في مشوار الفروسية.
وبدأت رحلة الأمير عبدالرحمن مع الخيال الراحل " مشرف " قبل أكثر من 50 عاما في السباقات السعودية.
ويعتبر الخيال الراحل مشرف بن مطلق من أكبر خبراء الخيل، ارتبط بتاريخ ميدان الملز وبنادي الفروسية في الرياض منذ تأسيسه العام 1385هـ.
وحقق " مشرف " كأس الملك في عام 1397هـ بجانب قيادته البطل " عربان " للفوز بكأس ولي العهد في 1394هـ، وبعد اعتزاله كخيال اتجه لميدان التدريب ودرب المنتخب السعودي للفروسية.
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