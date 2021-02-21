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بالفيديو..ولي العهد والتباعد الاجتماعي خلال تسليم كأس السعودية للخيل

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو..ولي العهد والتباعد الاجتماعي خلال تسليم كأس السعودية للخيل

طلال الغامدي (صدى):
حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله - على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، خلال حفل اليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل.

والتزم ولي العهد بالوقوف على بُعد مسافة كافية أثناء تشريفه الحفل، وتسليم جوائز البطولة للفائزين.

الجدير بالذكر أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، قد تُوِّج بجائزة كأس السعودية بعد فوز الجواد "مشرف" بالسباق الذي استضافه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وبلغ مجموع جوائزه 30.5 مليون دولار، ويُعد الحدث الأكبر في تاريخ رياضة الفروسية في العالم.

 

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ولي العهد
التباعد الاجتماعي
كأس السعودية للخيل

أحدث التعليقات

أم سكر
الامور هذه منتشره عندهم بكثره بسبب النجاسه و مافي صلاة و لا قرأن يقرأ في بيوتهم . لذلك يظهر لهم الجن بكثرة . اللهم أعمر بيوتنا بالصلاة و القرأن .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابوعبدالله
بع بع موافقين
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحب اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير وبركه بإذن الله ..

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