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بالفيديو..ولي العهد والتباعد الاجتماعي خلال تسليم كأس السعودية للخيل

Time منذ ساعة
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بالفيديو..ولي العهد والتباعد الاجتماعي خلال تسليم كأس السعودية للخيل

الرياض (صدى):
حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله - على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، خلال حفل اليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل.

والتزم ولي العهد بالوقوف على بُعد مسافة كافية أثناء تشريفه الحفل، وتسليم جوائز البطولة للفائزين.

الجدير بالذكر أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، قد تُوِّج بجائزة كأس السعودية بعد فوز الجواد "مشرف" بالسباق الذي استضافه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وبلغ مجموع جوائزه 30.5 مليون دولار، ويُعد الحدث الأكبر في تاريخ رياضة الفروسية في العالم.

 

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المملكة
ولي العهد

أحدث التعليقات

الهيثم
الله من تفاهة الطرح يعني يالزبونات امزحن ويالمناديب قلوا حياكم قال تعالي (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )
ابو فهد
او شي كلامك مايجوز دينينا الله يجزي المؤمنين والمؤمنات اما من كفر توعده بالعذاب ارجع لقران تلقا كل الاجوبه ثانيا النصر. ولاعبينه افطرو عليك ب ٣ وخلوك سبعين تبكي بكل القنوات والصحف يامطرود اسياء 😎
ابو فهد
الله يجزاك خير لاتتحمس كثير كيف يجزي الله انسان اشرك به !!!! وكفر وبالقران ذكر وش جزاء من اشرك باالله !
ابو فهد
لا طبعا لانه غير مسلم ارجو منك تشغل فكرك شوي المشرك باالله لايقبل منه مثل هذي الافعال وشكر
أبو كنان
ما يلام في تركك وتستاهلي السجن

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