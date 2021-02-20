الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل بعدة مناطق

المدينة المنورة (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة من القبض على 5 مقيمين من الجنسية البنجلادشية.
والمتهمون في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق المدينة المنورة، الرياض، الدمام، جازان، نجران، خميس مشيط.
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.