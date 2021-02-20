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الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل بعدة مناطق

Time منذ 14 دقيقة
Views 1288
الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل بعدة مناطق

المدينة المنورة (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة من القبض على 5 مقيمين من الجنسية البنجلادشية.

والمتهمون في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق المدينة المنورة، الرياض، الدمام، جازان، نجران، خميس مشيط.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
المدينة المنورة
سرقة الكيابل
البنجلادشية

أحدث التعليقات

ههههه
حظر يكون احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا مع فقر الدم ماعد يمديني دي اولفي ☕☕🍵🍵🍵

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