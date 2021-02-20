بالفيديو..عراقيون يطوفون حول مجسم للكعبة في كربلاء

بغداد (صدى):
أثار نصب مجسم للكعبة في محافظة كربلاء العراقية؛ لدى الطائفة الشيعية في البلاد، جدلًا واسعًا.
ووثق مقطع فيديو بناء المجسم قرب مرقد الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فيما كان عراقيون يقبلونه ويطوفون حوله.
ومن جانبه اعتبر المرجع الديني الشيعي البارز في العراق، محمد مهدي الخالصي، بناء مجسم الكعبة المشرفة " كفر وارتداد ".
وقال الخالصي: " ما جرى من بناء هيكلية للكعبة المشرفة في مدينة الإمام الحسين الشهيد هو كفر بواح، وارتداد عن الدين، وافتراء وكذب على الله، وتكذيب صريح للقرآن " .
وتابع: " على العلماء والمراجع، وكل من يستطيع من المسلمين إنكار هذا الافتراء الصريح، والعمل على إزالة المجسم.. من يسكت عنه مشارك في الإثم والعدوان ".