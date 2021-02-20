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بالفيديو..عراقيون يطوفون حول مجسم للكعبة في كربلاء

Time منذ 35 دقيقة
Views 1514
بالفيديو..عراقيون يطوفون حول مجسم للكعبة في كربلاء

بغداد (صدى):
أثار نصب مجسم للكعبة في محافظة كربلاء العراقية؛ لدى الطائفة الشيعية في البلاد، جدلًا واسعًا.

ووثق مقطع فيديو بناء المجسم قرب مرقد الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فيما كان عراقيون يقبلونه ويطوفون حوله.

ومن جانبه اعتبر المرجع الديني الشيعي البارز في العراق، محمد مهدي الخالصي، بناء مجسم الكعبة المشرفة " كفر وارتداد ".

وقال الخالصي: " ما جرى من بناء هيكلية للكعبة المشرفة في مدينة الإمام الحسين الشهيد هو كفر بواح، وارتداد عن الدين، وافتراء وكذب على الله، وتكذيب صريح للقرآن " .

وتابع: " على العلماء والمراجع، وكل من يستطيع من المسلمين إنكار هذا الافتراء الصريح، والعمل على إزالة المجسم.. من يسكت عنه مشارك في الإثم والعدوان ".

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العراق

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يدورون الرخيص وطاحو في عرق ابوكلب
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
احب القطط
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
حطوها في قبعتها 😂
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بعد وفاتي اوصي بجمع جميع تعليقاتي في الصحيفة والتبرع بها لصالح جمعية الملكة إليزابيث
Sultan
طيب اكون مستاجر طول حياتي وماامتلك بيت ولا مستاجر وبالاخير امتلك بيت؟!!!..تري مايحدك علي المر غير اللي امر منه ..مامستشار كانك من كوكب اخر ومنت شايف الوضع اللي حنا فيه!!

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