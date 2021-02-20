بالفيديو.. الشيخ ناصر بن حمد: العالم يطمح للمشاركة في كأس السعودية

نواف السالم (صدى):
حرص الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في البحرين على المشاركة في كأس السعودية العالمي الخيل.
وقال الشيخ ناصر بن حمد أن العالم أصبح يطمح للمشاركة في كأس السعودية العالمي الخيل.
يجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم، رعى حفل سباق كأس السعودية في نسخته الثانية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ ، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.