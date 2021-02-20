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الأمير فيصل بن خالد: الحصان "البذالي" أثبت أنه الأفضل في ‎المملكة بلا منازع

Time منذ ساعة
Views 1816
الأمير فيصل بن خالد: الحصان "البذالي" أثبت أنه الأفضل في ‎المملكة بلا منازع

نواف السالم (صدى):
حقق الجواد البذالي المركز الأول في الشوط الرابع بكأس نادي سباقات الخيل لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

قال الأمير فيصل بن خالد "ارفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لرعايتهما لهذه الرياضة رياضة الآباء والاجداد، وبدعمهما سوفتصل رياضة الخيل إلى أعلى مستوياتها"٠

وتابع: "اشعر بالفخر والاعتزاز بالمملكة حيث إنها سباقة في كل الأمور وليس في محال الرياضة فقط، والسباق كان مثير واللحظات بها حماس وفرح "

وأضاف الأمير فيصل بن خالد الحصان "البذالي" أثبت أنه الأفضل في ‎المملكة بلا منازع

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أحدث التعليقات

ههههه
حظر يكون احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا مع فقر الدم ماعد يمديني دي اولفي ☕☕🍵🍵🍵

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