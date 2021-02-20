نواف السالم (صدى):
حقق الجواد البذالي المركز الأول في الشوط الرابع بكأس نادي سباقات الخيل لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
قال الأمير فيصل بن خالد "ارفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لرعايتهما لهذه الرياضة رياضة الآباء والاجداد، وبدعمهما سوفتصل رياضة الخيل إلى أعلى مستوياتها"٠
وتابع: "اشعر بالفخر والاعتزاز بالمملكة حيث إنها سباقة في كل الأمور وليس في محال الرياضة فقط، والسباق كان مثير واللحظات بها حماس وفرح "
وأضاف الأمير فيصل بن خالد الحصان "البذالي" أثبت أنه الأفضل في المملكة بلا منازع