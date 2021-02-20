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النمر يوضح مدى تأثير النسكافيه على القلب
منذ ساعة
2409
2
عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن مشروب النسكافيه لايؤثر على القلب .
جاء ذلك تعقيبًا على سؤال "هل شرب النسكافيه مرتين في اليوم بدون سكر أو حليب يضعف القلب".
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أحدث التعليقات
ههههه
حظر يكون احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يرزقنا من واسع فضله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا مع فقر الدم ماعد يمديني دي اولفي ☕☕🍵🍵🍵
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