شاهد.. الهلال بطلا لدوري الطائرة للمرة الـ18 في تاريخه

ماجد محمد (صدى):
حسم الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الهلال، اليوم السبت، لقب الدوري الممتاز، وذلك للمرة الـ18 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت.
وتمكن الهلال من حسم لقب الدوري، قبل جولة واحدة من نهاية المنافسات، حيث فاز على الترجي ضمن الجولة الـ21، ومن المنتظر أن يواجه نظيره الأهلي في الجولة الختامية، في مباراة تحصيل حاصل، يوم السبت المقبل.
يجدر الإشارة إلى أن عدد بطولاته زادت إلى (59) بواقع 18 في الدوري، و4 بطولات في بطولة المملكة، 13 لقبًا في كأس الاتحاد، 15 بطولة في كأس النخبة.