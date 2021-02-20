إبراهيم الزهراني (صدى):
اوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم السبت عن حادث انقلاب بعقبة نصبه بغامد الزناد.
واردف الزهراني تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود اصابتين في الموقع وبعد الكشف عليهم اتضح وفاتهم سائلا الله لهم المغفرة والرحمة .
وابان ان فرق الدفاع المدني باشرت الحادث اسفل العقبة وتولت اخراج المصابين لاقرب نقطه لفرقة الهلال الاحمر .