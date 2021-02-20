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حادث انقلاب بعقبة نصبه بغامد الزناد

Time منذ 3 ساعات
Views 1746
حادث انقلاب بعقبة نصبه بغامد الزناد

إبراهيم الزهراني (صدى):
اوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم السبت عن حادث انقلاب بعقبة نصبه بغامد الزناد.

واردف الزهراني تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود اصابتين في الموقع وبعد الكشف عليهم اتضح وفاتهم سائلا الله لهم المغفرة والرحمة .

وابان ان فرق الدفاع المدني باشرت الحادث اسفل العقبة وتولت اخراج المصابين لاقرب نقطه لفرقة الهلال الاحمر .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سوف نضطر لبعض المعالجات الفراغية لتمثيل الثقالة التوافقية الممثلة للدرجات الثقالية والمغناطيسية لكن في جميع الحالات والأحوال لن يكون الامتداد الفراغي الثماني مشوها بقدر ما هو منحازا وجهة دون أخرى هنالك عدد من الدورات تحتاج لتمديدها عند تحديدها لتضم نفس العناصر الممثلة في نهاية الدورة وفي بداية الدورة حيث التداخل الأوربتالي الممثل يعاد تصحيح معناه ليكون امتدادا فراغيا مغناطيسيا بدلا من أن يكون درجة تمثيل ثقل فراغي وحسب لأن الفترات الممثلة المختارة ليست سوى لتمثيل مجموع ذرات العناصر الممثلة بوحدات العناصر المحددة لدرجة ثقالة وحدة العنصر وليست درجة ثقالة بناء مستمر لإلكترونات مزعومة لها طاقات مختلفة حيث درجات الثقالة المغناطيسية الممثلة بالثقل العددي البنائي الثقالي الفراغي مركبة على وحدات تمثيل درجات الثقل رغم أنها تمثل للعدد المضاعف لها لتحديد الهوية الفراغية الثقالية الفراغية المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية بدلالة ثقل المركز المكافيء الذي يشمل جميع وحدات تمثيل درجات الثقالة الممثلة لدرجة الثقل الممثلة أيضا بالعدد الذري
الريان
الرجال عزابي و جيعان ... سامحه وعتبرها صدقه والله يعوضك خير بس وش هالجراءه الي عنده
محمد العتيبي
الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ياشيخنا
الرمز
النصرهو من راح للعالميه يوم انك بروضه تدرس .منين العالمي من الوليد20 سنه اتفحط واخيرا شريت لكم بدولار,,,
خالد
من امن العقوبه اساء الادب

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