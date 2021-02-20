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شاهد.. لحظة فوز الحصان " مشرف " بلقب كأس المملكة العالمي وجائزة 20 مليون دولار

Time منذ 20 دقيقة
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شاهد.. لحظة فوز الحصان " مشرف " بلقب كأس المملكة العالمي وجائزة 20 مليون دولار

ماجد محمد (صدى):
فاز الحصان مشرف من السعودية، مساء اليوم السبت، بالمركز الأول ولقب كأس السعودية العالمي، وجائزته المالية تبلغ 20 مليون دولار أميركي.

وكان سباق كأس السعودية العالمي للخيل انطلق في الرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل.

ويأتي الحفل في نسخته الثانية يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أميركي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

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فوز
كأس السعودية
الحصان مشرف

أحدث التعليقات

الملل
المال السايب يعلم السرقه
aaaa
وهل بعقل ماقم به رجل الامن من ضرب الشاب لاماذا ماتصدا للفتاه قبل ا ن تصفع الشاب مع العلم انها صغعت الشاب وهو في ايدي رجال الامن عندما اردو تركيبه في السياره الرسميه
الملل
ما عندكم سلف اسدد ساهر ماعندكم سلف اسدد الاقساط ماعندكم سلف اشتري جوال محترم جديد ماعندكم سلف اشتري لو مرة في العمر سيارة جديدة ////في سباق لفه واحده ب٢٠مليون دولار نسمع ارقام بالملايين ويتمني الواحد مثلي وكثير من امثالي يتمنو ربع المبلغ
غييييوووورررر
كيف وجب على المرأة طلب الطلاق هذا المستشار جاهل ولا يعرف معنى كلمة واجب عليها يعني ان لم تفعل تكون آثمه الله يصلح احوال المسلمين
د محمد ماجد بخش
سيكون للكيمياء منهجان تعليميان الأول للمعلمين والثاني للطلاب ومنهج ثالث علمي وتعليمي أكثر عمقا لأساتذة الجامعات الحاليين والقادمين

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