شاهد.. لحظة فوز الحصان " مشرف " بلقب كأس المملكة العالمي وجائزة 20 مليون دولار

ماجد محمد (صدى):
فاز الحصان مشرف من السعودية، مساء اليوم السبت، بالمركز الأول ولقب كأس السعودية العالمي، وجائزته المالية تبلغ 20 مليون دولار أميركي.
وكان سباق كأس السعودية العالمي للخيل انطلق في الرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل.
ويأتي الحفل في نسخته الثانية يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أميركي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.