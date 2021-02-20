بالفيديو..حارس القادسية ساخرا من بيتروس: "إذا سددت 10 مرات ماراح تسجل"

ماجد محمد (صدى):
تهكم فيصل مسرحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، عقب الفوز بهدف دون رد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وظهر مسرحي في مقطع فيديو قال خلاله أن البرازيلي بيتروس لن يستطيع تسجيل هدف ضده من ركلة جزاء، معلقًا بسخرية والله لو يشوت البلنتي 10 مرات، ما راح تتسجل".
وكان القادسية قد فاز على النصر بهدف دون رد، في الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أهدر بيتروس ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة ال68.