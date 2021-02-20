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نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار

Time منذ 26 دقيقة
Views 1576
نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار

نايف السالم (صدى):
وجه حساب المستشار القانوني على تويتر المهتم بالأنظمة القانونية، مجموعة من النصائح حول الاقتراض طويل الاجل بهدف شراء عقار ( منتج تمويلي ).

وتضمنت النصائح الذي ذكرها المستشار القانوني عبر تويتر "العقار لن يكون باسمك ومركزك القانوني مجرد مستأجر"، واذا لم تستطع سداد الاقساط سوف ينفذ عليك ويتم اخلاء العقار، واذا لم يغطي تقاعدك مبلغ القسط فلن تقبل الجدولة، ويجب قراءة الاتفاقية بين البنك والتأمين" .

‏وتابع" كما يجب أن توازن الأمور وتعرف ميزانيتك جيدا ومدى قدرتك على سداد الاقساط قبل التورط في قرض طويل الأجل، ولا تتوانى في البحث عن مستشار قانوني للاجابة على أي اشكالات تطرا قبل توقيع العقد

كما دعا إلى عدم الاندفاع وراء اعلانات عقارية والتفكير مليا واستشارة من لديه خبرة في المجال العقاري قبل التورط في منتج عقاري غير مناسب.

وأضاف " اذا كنت تظن أن الشقق الموجودة في العقار ( محل التمويل ) سوف تساندك في سداد الأقساط فانت مخطأ لان الشقق غير مضمونة السكنى طوال مدة الأقساط"، ولمن تورط في قرض طويل الاجل ونسبة الاستقطاع اكثر من ٥٠٪ من راتبه ننصحه بالبحث عن مصدر دخل اخر ، اي عليه ان يكدح اكثر من اجل تأمين ضروريات الحياة .وعليه ان يحافظ على عمله ومصدر عيشه - اقصد مصدر عيش الاقساط - لأن فصله من العمل سيؤدي ببساطة الى طرده من العقار " .

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أحدث التعليقات

ابو علي
اقول اشغلوتونا بهذا التافه لو انه مسلم ما اهتمتو فيه
انور المالكي
التفاصيل تختلف عن العنوان
زاير
اللهم اجعلها امطار خير وبركه علينا وعلي المسلمين .
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل كله عشان تطبيق توكلنا
ابوبدر
احسن فكه. صرف اموال على الفاضي

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