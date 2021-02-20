بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 

علي القحطاني (صدى):
تحدث التقني عبدالعزيز الحمادي، عن تطبيق " كلوب هاوس" الأشهر في العالم هذه الأيام.
قال عبدالعزيز الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " في أسبوع "، إن تطبيق كلوب هاوس ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.
وأشار:" كلوب هاوس يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، وجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال ".
وأشار إلى عيوب تطبيق كلوب هاوس، مضيفا:" الإباحية والمحتوى غير المناسب وغير قابل للضبط ".