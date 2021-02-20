الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 

Time منذ ساعة
Views 2103
بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 

علي القحطاني (صدى):
تحدث التقني عبدالعزيز الحمادي، عن تطبيق " كلوب هاوس" الأشهر في العالم هذه الأيام.

قال عبدالعزيز الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " في أسبوع "، إن تطبيق كلوب هاوس ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.

وأشار:" كلوب هاوس يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، وجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال ".

وأشار إلى عيوب تطبيق كلوب هاوس، مضيفا:"  الإباحية والمحتوى غير المناسب وغير قابل للضبط ".

Time واتساب
تطبيق
انتهاك
عيوبٌ
كلوب هاوس
عبدالعزيز الحمادي

أحدث التعليقات

ابو علي
اقول اشغلوتونا بهذا التافه لو انه مسلم ما اهتمتو فيه
انور المالكي
التفاصيل تختلف عن العنوان
زاير
اللهم اجعلها امطار خير وبركه علينا وعلي المسلمين .
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل كله عشان تطبيق توكلنا
ابوبدر
احسن فكه. صرف اموال على الفاضي

أخر الأخبار

4 أمور إذا وقع الزوج فيها وجب على المرأة طلب الطلاق " فيديو"
4 أمور إذا وقع الزوج فيها وجب على المرأة طلب الطلاق " فيديو"
Time منذ 11 دقيقة Views 1518
طلعت فوق الجبل وتورط الشايب معها
طلعت فوق الجبل وتورط الشايب معها
Time منذ 14 دقيقة Views 244
طالبة تضرب معلمة بعد أن اجبرتهم على الحضور
طالبة تضرب معلمة بعد أن اجبرتهم على الحضور
Time منذ 14 دقيقة Views 179
قرد يفاجئ المصورين بحركة غير متوقعة
قرد يفاجئ المصورين بحركة غير متوقعة
Time منذ 14 دقيقة Views 238
نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار
نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار
Time منذ 26 دقيقة Views 1575
الآسيوي يفاجئ الاتحادات المحلية بخصوص دوري الأبطال
الآسيوي يفاجئ الاتحادات المحلية بخصوص دوري الأبطال
Time منذ 55 دقيقة Views 2242
بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 
بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 
Time منذ ساعة Views 2103
مغنية خليجية تتعلم الملاكمة
مغنية خليجية تتعلم الملاكمة
Time منذ ساعة Views 380
الامير الشاعر سعود بن عبدالله : انا هلالي ولن أكتب في النصر
الامير الشاعر سعود بن عبدالله : انا هلالي ولن أكتب في النصر
Time منذ ساعة Views 590
الناس تدور للبلاش
الناس تدور للبلاش
Time منذ ساعة Views 478