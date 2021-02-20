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صورة بديعة للضباب وهو يغطي أبها
منذ ساعة
487
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أحدث التعليقات
الملل
المال السايب يعلم السرقه
aaaa
وهل بعقل ماقم به رجل الامن من ضرب الشاب لاماذا ماتصدا للفتاه قبل ا ن تصفع الشاب مع العلم انها صغعت الشاب وهو في ايدي رجال الامن عندما اردو تركيبه في السياره الرسميه
الملل
ما عندكم سلف اسدد ساهر ماعندكم سلف اسدد الاقساط ماعندكم سلف اشتري جوال محترم جديد ماعندكم سلف اشتري لو مرة في العمر سيارة جديدة ////في سباق لفه واحده ب٢٠مليون دولار نسمع ارقام بالملايين ويتمني الواحد مثلي وكثير من امثالي يتمنو ربع المبلغ
غييييوووورررر
كيف وجب على المرأة طلب الطلاق هذا المستشار جاهل ولا يعرف معنى كلمة واجب عليها يعني ان لم تفعل تكون آثمه الله يصلح احوال المسلمين
د محمد ماجد بخش
سيكون للكيمياء منهجان تعليميان الأول للمعلمين والثاني للطلاب ومنهج ثالث علمي وتعليمي أكثر عمقا لأساتذة الجامعات الحاليين والقادمين
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