تبرئة ثلاثيني ذبح زوجته بسكين

عمّان (صدى):
قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بعدم مسؤولية ثلاثيني يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري كان أقدم على قتل زوجته بنحرها بسكين، ووضعه في المركز الوطني للصحة النفسية لحين شفائه.
تفصيلا، كان المتهم الذي يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري، أقدم بدون سابق إنذار على الضغط على رقبة زوجته العشرينية أثناء إعدادها للطعام وتناول سكينا وقام بنحرها.
وأخرج الزوج أطفاله الصغار من المنزل وأغلق الباب وقام بفتح اسطوانة الغاز داخل المنزل حتى فقد الوعي، وجرى إسعافه وتبين أن زوجته فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بالسكين.