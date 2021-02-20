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تبرئة ثلاثيني ذبح زوجته بسكين

Time منذ ساعة
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تبرئة ثلاثيني ذبح زوجته بسكين

عمّان (صدى):
قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بعدم مسؤولية ثلاثيني يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري كان أقدم على قتل زوجته بنحرها بسكين، ووضعه في المركز الوطني للصحة النفسية لحين شفائه.

تفصيلا، كان المتهم الذي يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري، أقدم بدون سابق إنذار على الضغط على رقبة زوجته العشرينية أثناء إعدادها للطعام وتناول سكينا وقام بنحرها.

وأخرج الزوج أطفاله الصغار من المنزل وأغلق الباب وقام بفتح اسطوانة الغاز داخل المنزل حتى فقد الوعي، وجرى إسعافه وتبين أن زوجته فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بالسكين.

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أحدث التعليقات

ابو علي
اقول اشغلوتونا بهذا التافه لو انه مسلم ما اهتمتو فيه
انور المالكي
التفاصيل تختلف عن العنوان
زاير
اللهم اجعلها امطار خير وبركه علينا وعلي المسلمين .
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل كله عشان تطبيق توكلنا
ابوبدر
احسن فكه. صرف اموال على الفاضي

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