بالفيديو.. ‏حسن الصبحان: الهلال بطل الدوري.. وأنديتنا "مسحورة"

طلال الغامدي (صدى):
قال حسن الصبحان ملك التوقعات أن نادي النصر صدمة بنتائجه في بطولة الدوري، مشيرا إلى أن جمهور الاتحاد يستفزه.
وأوضح حسن الصبحان:" تشعر أن أنديتنا هذا الموسم مسحورة، وصاحب المركز إذا فاز يفوز الجميع وإذا خسر يخسر الجميع أيضًا"
وكشف الصبحان توقعاته لبطل الدوري الموسم الحالي قائلا : الهلال هو بطل الدوري الموسم الحالي.
وعن مشكلته مع جماهير الاتحاد قال" أنا أحب الاتحاد وإن لم يكن الاول فسيكون الثاني، والمشكلة في التوقعات في نادي الاتحاد اني أجد صعوبة في التردد أن قولت خسر فاز الفريق" مشيرا إلى أن الجماهير يطلبونه بتوقع الخسارة دائما في كل التوقعات حتى يحدث العكس.