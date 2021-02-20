الأعداد السابقة للصحيفة

كومان يُعلق على واقعة التراشق بالألفاظ بين جريزمان وبيكيه بـ "الأم"

Time منذ ساعة
Views 1605
كومان يُعلق على واقعة التراشق بالألفاظ بين جريزمان وبيكيه بـ "الأم"

وكالات (صدى):
أوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، فلسفة الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، في ظل تذبذب النتائج وفضيحة بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالد كومان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة قادش غدا الأحد، أن فلسفة برشلونة تعتمد على بناء الهجمات من الخلف، علينا أن نعمل كثيرا على اللعب جيدا بالأقدام، مشيرا إلى أن خلال الفترة الحالية، القوة البدنية أصبحت عنصرا مهما، عندما يركز برشلونة على اللاعبين أصحاب المواهب بغض النظر عن قوتهم البدنية، ولكن الآن عليك تبحث عن العنصرين لتحقيق التوازن بينهما.

وعن انفعال الثنائي بيكيه وجريزمان، علق كومان قائلا: "من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاعر داخل أرض الملعب، بالنسبة لي من الجيد أن أملك لاعبين يتفاعلون حينما لا تكون الأمور جيدة".

وأضاف كومان: "نحن نحلل كل مباراة، اللقاء الماضي كان هنالك فراغات في الدفاع وعلينا أن نكون أكثر حرصًا وعدم ارتكاب الأخطاء".

Time واتساب
برشلونة
كومان

أحدث التعليقات

ابو علي
اقول اشغلوتونا بهذا التافه لو انه مسلم ما اهتمتو فيه
انور المالكي
التفاصيل تختلف عن العنوان
زاير
اللهم اجعلها امطار خير وبركه علينا وعلي المسلمين .
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل كله عشان تطبيق توكلنا
ابوبدر
احسن فكه. صرف اموال على الفاضي

أخر الأخبار

4 أمور إذا وقع الزوج فيها وجب على المرأة طلب الطلاق " فيديو"
4 أمور إذا وقع الزوج فيها وجب على المرأة طلب الطلاق " فيديو"
Time منذ 11 دقيقة Views 1502
طلعت فوق الجبل وتورط الشايب معها
طلعت فوق الجبل وتورط الشايب معها
Time منذ 13 دقيقة Views 244
طالبة تضرب معلمة بعد أن اجبرتهم على الحضور
طالبة تضرب معلمة بعد أن اجبرتهم على الحضور
Time منذ 14 دقيقة Views 179
قرد يفاجئ المصورين بحركة غير متوقعة
قرد يفاجئ المصورين بحركة غير متوقعة
Time منذ 14 دقيقة Views 238
نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار
نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار
Time منذ 25 دقيقة Views 1575
الآسيوي يفاجئ الاتحادات المحلية بخصوص دوري الأبطال
الآسيوي يفاجئ الاتحادات المحلية بخصوص دوري الأبطال
Time منذ 54 دقيقة Views 2239
بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 
بالفيديو.. خبير تقني يصدم الجميع بشأن تطبيق "كلوب هاوس" 
Time منذ ساعة Views 2100
مغنية خليجية تتعلم الملاكمة
مغنية خليجية تتعلم الملاكمة
Time منذ ساعة Views 380
الامير الشاعر سعود بن عبدالله : انا هلالي ولن أكتب في النصر
الامير الشاعر سعود بن عبدالله : انا هلالي ولن أكتب في النصر
Time منذ ساعة Views 588
الناس تدور للبلاش
الناس تدور للبلاش
Time منذ ساعة Views 478