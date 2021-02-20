كومان يُعلق على واقعة التراشق بالألفاظ بين جريزمان وبيكيه بـ "الأم"

وكالات (صدى):
أوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، فلسفة الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، في ظل تذبذب النتائج وفضيحة بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال رونالد كومان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة قادش غدا الأحد، أن فلسفة برشلونة تعتمد على بناء الهجمات من الخلف، علينا أن نعمل كثيرا على اللعب جيدا بالأقدام، مشيرا إلى أن خلال الفترة الحالية، القوة البدنية أصبحت عنصرا مهما، عندما يركز برشلونة على اللاعبين أصحاب المواهب بغض النظر عن قوتهم البدنية، ولكن الآن عليك تبحث عن العنصرين لتحقيق التوازن بينهما.
وعن انفعال الثنائي بيكيه وجريزمان، علق كومان قائلا: "من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاعر داخل أرض الملعب، بالنسبة لي من الجيد أن أملك لاعبين يتفاعلون حينما لا تكون الأمور جيدة".
وأضاف كومان: "نحن نحلل كل مباراة، اللقاء الماضي كان هنالك فراغات في الدفاع وعلينا أن نكون أكثر حرصًا وعدم ارتكاب الأخطاء".