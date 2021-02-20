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بالفيديو.. استشاري: اللقاحات الموجودة الآن تحمي من جميع الفيروسات المتحورة

Time منذ ساعة
Views 1666
بالفيديو.. استشاري: اللقاحات الموجودة الآن تحمي من جميع الفيروسات المتحورة

الرياض (صدى):
قال استشاري أمراض معدية، الدكتور علاء العلي، إن اللقاحات الموجودة الآن تحمي من جميع الفيروسات المتحورة.

وأضاف علاء العلي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الإخبارية":"  اللقاحات الموجودة الآن تعطي نتائج جيدة تجاه هذه الفيروسات وتغطيها كأنها الفيروس الأساسي، لأن التحور الذي يحدث لا يكون بشكل كامل".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 382 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 365,745 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6457 حالة وفاة.

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أمراض معدية
الفيروسات المتحورة

أحدث التعليقات

ابو علي
اقول اشغلوتونا بهذا التافه لو انه مسلم ما اهتمتو فيه
انور المالكي
التفاصيل تختلف عن العنوان
زاير
اللهم اجعلها امطار خير وبركه علينا وعلي المسلمين .
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل كله عشان تطبيق توكلنا
ابوبدر
احسن فكه. صرف اموال على الفاضي

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