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توضيح من الدفاع المدني بخصوص الإشعار التجريبي ‎بالقنفذة  

Time منذ ساعة
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توضيح من الدفاع المدني بخصوص الإشعار التجريبي ‎بالقنفذة  

القنفذة (صدى):
أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة ‎القنفذة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً. 

ويأتي ذلك ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على ‎المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى سيبدأ البث السبت 8/7/1442، من خلال إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال " 5 مساءً".

وأوضحت أن التجربة في محافظة القنفذة من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مشيرة:" الرسائل تخضع لتجربة المنصة ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء ".

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