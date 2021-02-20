توضيح من الدفاع المدني بخصوص الإشعار التجريبي ‎بالقنفذة  

القنفذة (صدى):
أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة القنفذة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.
ويأتي ذلك ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى سيبدأ البث السبت 8/7/1442، من خلال إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال " 5 مساءً".
وأوضحت أن التجربة في محافظة القنفذة من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مشيرة:" الرسائل تخضع لتجربة المنصة ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء ".