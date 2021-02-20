بالفيديو.. استشاري يكشف أعراض متلازمة "ما بعد كورونا" وطرق علاجها 

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العُمري، عن أعراض متلازمة "ما بعد كورونا" وطرق علاجها.
قال عوض العمري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" في أسبوع":" متلازمة ما بعد كورونا لاحظها العلماء الخبراء، وأعراضهم تكون بسيطة وتستمر لنحو أسبوع أو أسبوعين ".
وأضاف:" يوجد شريحة بسيطة من الناس تختلف من دراسة لأخرى أعراضهم تستمر لبعد الأسبوعين وقد تصل إلى 3 شهور أو 6 شهور ".
وأشار:" هذه الأعراض في مجملها تكون عبارة عن تعب عام أو إرهاق وصعوبة في التنفس وآلام في العضلات "، لافتا:" قد يكون هناك ضعف في الذاكرة وأعراض مشابهة للاكتئاب تصيب شريحة بسيطة من الناس وقد وصفها العلماء بمتلازمة ما بعد كورونا ".
وتابع:" يمكن متابعتها في العيادة ومعالجة الأعراض المصاحبة ولا تمثل أي خطورة مستقبلية على المرضى ".