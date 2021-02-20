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بالفيديو.. استشاري يكشف أعراض متلازمة "ما بعد كورونا" وطرق علاجها 

Time منذ 17 دقيقة
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بالفيديو.. استشاري يكشف أعراض متلازمة "ما بعد كورونا" وطرق علاجها 

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العُمري، عن أعراض متلازمة "ما بعد كورونا" وطرق علاجها.

قال عوض العمري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" في أسبوع":" متلازمة ما بعد كورونا لاحظها العلماء الخبراء، وأعراضهم تكون بسيطة وتستمر لنحو أسبوع أو أسبوعين ".

وأضاف:"  يوجد شريحة بسيطة من الناس تختلف من دراسة لأخرى أعراضهم تستمر لبعد الأسبوعين وقد تصل إلى 3 شهور أو 6 شهور ".

وأشار:" هذه الأعراض في مجملها تكون عبارة عن تعب عام أو إرهاق وصعوبة في التنفس وآلام في العضلات "، لافتا:" قد يكون هناك ضعف في الذاكرة وأعراض مشابهة للاكتئاب تصيب شريحة بسيطة من الناس وقد وصفها العلماء بمتلازمة ما بعد كورونا ".

وتابع:" يمكن متابعتها في العيادة ومعالجة الأعراض المصاحبة ولا تمثل أي خطورة مستقبلية على المرضى ".

Time واتساب
كورونا
أعراض
متلازمة
عوض العمري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابوبدر
اندية يحترمون انفسهم قبل لا يتجهون للمشاكل ويقدمون شكاوى ضد الناس. احترم تحترم بس لمن تتجاوز على الآخرين وبعدها تبيهم يحترمونك فهذا شيء مستحيل. واتمنى ان لا يتم السماح لاي رئيس باخلاق سيئة بدخول الملاعب ولا منصة ولا غيره خصوصا اذا تاريخه يشهد بانه بدون اخلاق.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
سعد
طيب هو اخذ اللقاح وجاته كورونا

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