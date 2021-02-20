الدويش يعلق على استدعاء "الانضباط" لـ أمن ملعب مرسول بارك

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على ما تم تداوله بشأن قيام لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، باستدعاء رجال أمن ملعب "مرسول بارك" بجانب مسؤول مكتب الرياض في وزارة الرياضة الموجود آنذاك؛ للاستماع إلى شهادتهم بخصوص أزمة مباراة النصر والشباب.
وقال الدويش عبر حسابه في تويتر: "استدعاء أمن الملعب للشهادة دليل على عدم الدليل".
وفي وقت سابق، قررت لجنة الانضباط معاقبة المدير التنفيذي بالنصر، حسين عبد الغني، ورئيس الشباب خالد البلطان، بالإيقاف لمدة 15 يومًا، لحين الانتهاء من التحقيقات بخصوص أزمة مباراة فريقيهما الأخيرة.