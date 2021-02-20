صفقة تبادلية كبرى بين النصر والأهلي لتعزيز صفوفهما

ماجد محمد (صدى):
يقترب ناديا النصر والأهلي، من حسم صفقة تبادلية كبرى، في الميركاتو الصيفي القادم، لتعزيز صفوفهما، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
ويرغب النصر، في كسب خدمات الحارس الدولي محمد العويس، نجم الأهلي، في الصيف القادم، فيما أن النصر يسعى للتعاقد مع العويس، تمهيدًا للاستغناء عن الحارس الأسترالي براد جونز.
وتضمنت الصفقة، انتقال مختار علي وفراس البريكان، من النصر، إلى الأهلي، مقابل حصول النصر، على العويس، فيما يتوقع الكثيرون أن هذه الصفقة ستكون مربحة للطرفين، خاصة أن الحارس الشاب محمد الربيعي، يستطيع تعويض العويس في الأهلي.