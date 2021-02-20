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صفقة تبادلية كبرى بين النصر والأهلي لتعزيز صفوفهما

Time منذ 34 دقيقة
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صفقة تبادلية كبرى بين النصر والأهلي لتعزيز صفوفهما

ماجد محمد (صدى):
يقترب ناديا النصر والأهلي، من حسم صفقة تبادلية كبرى، في الميركاتو الصيفي القادم، لتعزيز صفوفهما، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ويرغب النصر، في كسب خدمات الحارس الدولي محمد العويس، نجم الأهلي، في الصيف القادم، فيما أن النصر يسعى للتعاقد مع العويس، تمهيدًا للاستغناء عن الحارس الأسترالي براد جونز.

وتضمنت الصفقة، انتقال مختار علي وفراس البريكان، من النصر، إلى الأهلي، مقابل حصول النصر، على العويس، فيما يتوقع الكثيرون أن هذه الصفقة ستكون مربحة للطرفين، خاصة أن الحارس الشاب محمد الربيعي، يستطيع تعويض العويس في الأهلي.

Time واتساب
النصر
الأهلي
صفقة
الميركاتو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابوبدر
اندية يحترمون انفسهم قبل لا يتجهون للمشاكل ويقدمون شكاوى ضد الناس. احترم تحترم بس لمن تتجاوز على الآخرين وبعدها تبيهم يحترمونك فهذا شيء مستحيل. واتمنى ان لا يتم السماح لاي رئيس باخلاق سيئة بدخول الملاعب ولا منصة ولا غيره خصوصا اذا تاريخه يشهد بانه بدون اخلاق.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
سعد
طيب هو اخذ اللقاح وجاته كورونا

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