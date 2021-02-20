حقيقة الفيديو المزيف لموكب دخول رغد صدام حسين إلى العراق

بغداد (صدى):
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، مجموعة من المنشورات والفيديوهات التي زعمت رصد موكب " رغد صدام حسين " الأمني.
وأوضحت خدمة " تقصّي الأخبار " في وكالة " فرانس برس " الإخبارية الفرنسية، حقيقة أن الفيديو لـ" موكب سيارات رغد أثناء دخولها إلى العراق، مبينة أنّ الفيديو منشور قبل سنوات على أنه لموكب مسؤول أمني عراقي.
وأشارت إلى أنّ دخول رغد صدّام حسين إلى العراق مستبعد، ولاسيّما على هذا النحو العلنيّ، بسبب ما يحول دون ذلك من موانع سياسيّة وقضائيّة”، مشددة على أنّ الفيديو الأصلي نشر منذ 3 سنوات.