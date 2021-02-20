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حقيقة الفيديو المزيف لموكب دخول رغد صدام حسين إلى العراق

Time منذ 47 دقيقة
Views 1637
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حقيقة الفيديو المزيف لموكب دخول رغد صدام حسين إلى العراق

بغداد (صدى):
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، مجموعة من المنشورات والفيديوهات التي زعمت رصد موكب " رغد صدام حسين " الأمني.

وأوضحت خدمة " تقصّي الأخبار " في وكالة " فرانس برس " الإخبارية الفرنسية، حقيقة أن الفيديو لـ" موكب سيارات رغد أثناء دخولها إلى العراق، مبينة أنّ الفيديو منشور قبل سنوات على أنه لموكب مسؤول أمني عراقي.

وأشارت إلى أنّ دخول رغد صدّام حسين إلى العراق مستبعد، ولاسيّما على هذا النحو العلنيّ، بسبب ما يحول دون ذلك من موانع سياسيّة وقضائيّة”، مشددة على أنّ الفيديو الأصلي نشر منذ 3 سنوات.

Time واتساب
العراق
موكب
دخول
رغد صدام حسين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابوبدر
اندية يحترمون انفسهم قبل لا يتجهون للمشاكل ويقدمون شكاوى ضد الناس. احترم تحترم بس لمن تتجاوز على الآخرين وبعدها تبيهم يحترمونك فهذا شيء مستحيل. واتمنى ان لا يتم السماح لاي رئيس باخلاق سيئة بدخول الملاعب ولا منصة ولا غيره خصوصا اذا تاريخه يشهد بانه بدون اخلاق.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
سعد
طيب هو اخذ اللقاح وجاته كورونا

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