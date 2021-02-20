تحذير من تناول مسكنات الألم قبل لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
وجه الخبراء تحذيرات من تناول مسكنات الألم قبل لقاح كورونا خوفًا من تداخل تأثيرها مع تأثيرات اللقاح.
جاء ذلك بعد قيام البعض بتناول المسكنات لتفادي الآثار الجانبية الخفيفة للقاحات مثل الوجع في موقع الحقن وآلام العضلات والصداع، عبر تناول المسكنات قبل الجرعة.
وأوضحت الصيدلانية سونيا باتيل أن هناك بعض القلق من أن تناول تايلينول أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قبل تلقي لقاح كوفيد-19 يمكن أن يؤثر على الفعالية ويغير قدرة الجسم على إنتاج استجابة كافية من الأجسام المضادة للقاح".
وأشارت إلى أنه لا توجد حتى الآن إجابة نهائية عن هذا السؤال، والتوصية العامة هي الابتعاد عنها قبل أخذ اللقاح لإنتاج استجابة مناعية أفضل.