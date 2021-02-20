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قانوني يوضح خطوات تقديم بلاغا على جريمة إلكترونية

Time منذ ساعة
Views 1648
قانوني يوضح خطوات تقديم بلاغا على جريمة إلكترونية

الرياض (صدى):
أوضح المحامي إبراهيم زمزمي، اليوم السبت، خطوات تقديم بلاغا على جريمة إلكترونية.

وقال المحامي خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع " إن أي فعل يرتكب باستخدام الانترنت، يعتبر جريمة إلكترونية، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت المشكلات فيها مؤخرًا.

وأكد أن هناك عقوبات صارمة للجرائم الإلكترونية تصل للسجن 3 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى.

وأشار إلى كيفية تقديم بلاغ على جريمة إلكترونية قائلا : يجب أن يتوجه إلى الشرطة ويعمل محضر، أو يقدم عن طريق تطبيق " كلنا أمن " أو منصة أبشر.

Time واتساب
المملكة
أبشر
بلاغ
جريمة إلكترونية
إبراهيم زمزمي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
سعد
طيب هو اخذ اللقاح وجاته كورونا
ابوبدر
ان شاء الله عذر تأخير الراتب ليومين اذا وافق 27 جمعىدة او، سبت ينلغي ويصير تحويل الراتب بنفس، يوم 27. اعط الاجير اجره
مشاري
كذابة ابوها اباد مدينة كاملة بالكيماوي وجاية تقول ابوي مايقتل

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