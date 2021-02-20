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القبض على شخص تحرش بـ4 نساء بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
Views 2187
القبض على شخص تحرش بـ4 نساء بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، اليوم السبت، عن القبض شخص تحرش بـ4 نساء واعتدى على احداهن وقاوم رجال الأمن.

وأوضح "القحطاني" أن الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا تَقَدّم به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة 17/ 5/ 1442هـ في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص، وحال مباشرة رجال الأمن للحالة؛ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، ومقاومة رجال الأمن.

وأشار إلى أن ذلك اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

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المدينة المنورة
تحرش

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
سعد
طيب هو اخذ اللقاح وجاته كورونا
ابوبدر
ان شاء الله عذر تأخير الراتب ليومين اذا وافق 27 جمعىدة او، سبت ينلغي ويصير تحويل الراتب بنفس، يوم 27. اعط الاجير اجره
مشاري
كذابة ابوها اباد مدينة كاملة بالكيماوي وجاية تقول ابوي مايقتل

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