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صورة تاريخية للملك سعود أثناء مشاركته في توحيد البلاد
منذ 19 دقيقة
1566
1
علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة تاريخية، عن الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - في نجران أثناء مشاركته في توحيد البلاد.
ويعود تاريخ الصورة النادرة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز إلى عام 1352 هـ الموافق عام 1934 م.
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الملك سعود
دارة الملك عبدالعزيز
أحدث التعليقات
ya
عدلو من حفظه الله الى رحمه الله الله يجزاكم خير
ابوفارس
صلوا على المختار كل هالمشاكل الماليه تتحملها وزارة الرياضه والاتحاد السعودي؟؟ ليه اترك لاعبي افريقيا عربها اوعجمها وبتراب الفلوس وارخص ب٩٠٪ واروح اهايط على لاعبين مشهورين انتهوا؟؟؟ لابد تتحاسب وزارة الرياضه واتحادها تحياتي
محمد القارح
النادي كيان اكبر من حمدالله وكما جاء يأتي غيره ٠ وهو يعمل ذلك متعمدا لفسخ عقده والسبب الرئيسي علاقته الخاصه والقوي مع الحلافي ٠ ولأن الاكراميات انتهت٠ ولعب الفريق بغيابه لم يهزم فيترك في الرديف أو الاحتياط لكي يعرف قدره وحجمه ٠
ابو بدر الهلالي العالمي
١٥ مليون حقته + ٦٥ مليون فتوريا + احمد موسى ٥٠ مليون + جوليانو ٤٠ مليون =١٧٠ مليون لأربعة لعيبة؟!! خلاف اللعيبة المحليين والأندية إلي تطالبهم بالملايين الفتح والقادسية والفيصلي والتعاون والاهلي والشباب وغيرهم كثير.. الحمد لله على نعمة الهلال العالمي💙🙏💙
abdulla415
الله يمن عليه بالاسلام
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