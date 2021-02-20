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بالفيديو.. رنا الدكنان: نسبة التوطين في قطاع المحاماة عالية

Time منذ 29 دقيقة
Views 1589
بالفيديو.. رنا الدكنان: نسبة التوطين في قطاع المحاماة عالية

الرياض (صدى):
أوضحت المحامية رنا الدكنان، اليوم السبت، على أن نسبة التوطين في قطاع المحاماة عالية، مشيرة إلى أن عدد الكفاءات في هذا القطاع كبير.

وقالت الدكنان خلال حديثها لقناة " الإخبارية " : إن التوطين يخلق فرص عمل أكثر، والتوطين الآن مطلب في الوقت الحالي.

وأشارت إلى تفوق المرأة في هذا القطاع نظرًا لأنها تعتمد اعتماد كلي على مجهودها ولا تحتاج واسطة لتصبح محامية.

وأضافت : النساء هم أكثر ثقة وحرصًا على تحقيق العدالة، والذي يبحث عن محامية يكون في ظنه أنهم يركزون في عمالهم أكثر من الرجال لأنهم لايبحثون عن الشهرة.

Time واتساب
التوطين
المحاماة
رنا الدكنان

أحدث التعليقات

ya
عدلو من حفظه الله الى رحمه الله الله يجزاكم خير
ابوفارس
صلوا على المختار كل هالمشاكل الماليه تتحملها وزارة الرياضه والاتحاد السعودي؟؟ ليه اترك لاعبي افريقيا عربها اوعجمها وبتراب الفلوس وارخص ب٩٠٪ واروح اهايط على لاعبين مشهورين انتهوا؟؟؟ لابد تتحاسب وزارة الرياضه واتحادها تحياتي
محمد القارح
النادي كيان اكبر من حمدالله وكما جاء يأتي غيره ٠ وهو يعمل ذلك متعمدا لفسخ عقده والسبب الرئيسي علاقته الخاصه والقوي مع الحلافي ٠ ولأن الاكراميات انتهت٠ ولعب الفريق بغيابه لم يهزم فيترك في الرديف أو الاحتياط لكي يعرف قدره وحجمه ٠
ابو بدر الهلالي العالمي
١٥ مليون حقته + ٦٥ مليون فتوريا + احمد موسى ٥٠ مليون + جوليانو ٤٠ مليون =١٧٠ مليون لأربعة لعيبة؟!! خلاف اللعيبة المحليين والأندية إلي تطالبهم بالملايين الفتح والقادسية والفيصلي والتعاون والاهلي والشباب وغيرهم كثير.. الحمد لله على نعمة الهلال العالمي💙🙏💙
abdulla415
الله يمن عليه بالاسلام

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