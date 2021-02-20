صور تاريخية تبرز احتفاء روسيا بمرور 95 عامًا على علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة

علي القحطاني (صدى):
أقدمت روسيا على الاحتفاء بمرور 95 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا السوفيتية والمملكة، لافتة إلى أنها أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة، وأقامت معها علاقات دبلوماسية في فبراير عام 1926م.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها الرسمي «روسيا بالعربية» عبر تويتر: "كانت روسيا (اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية حتى 1991) أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة العربية السعودية، وأقامت معها علاقات دبلوماسية في فبراير/شباط عام 1926م" .
وأضافت: "صادف يوم 19 فبراير ذكرى مرور 95 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا السوفيتية والمملكة"، فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أن علاقات بلاده مع السعودية تتطور بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن العلاقات مع المملكة اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا وشاملًا.