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الكشف عن أسرار في حياة زوجة زعيم كوريا الشمالية

Time منذ ساعة
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الكشف عن أسرار في حياة زوجة زعيم كوريا الشمالية

وكالات (صدى):
ظهرت ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وهي ترافق زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

ولم تظهر زوجة كيم منذ يناير من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وكشفت تقارير عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة الزعيم، البالغة من العمر 31 عاما، والمحاطة بقدر كبير من الغموض والسرية، حيث تقدرثروتها بنحو 5.6 مليار دولار، إضافة لخزانة ملابس من توقيع أشهر مصممي الأزياء.

وتظهر ري بأشياء فاخرة وباهظة الثمن، مثل أزياء الماركة العالمية شانيل التي يُقدر ثمن الإطلالة الواحدة منها بنحو 11 ألفا و200 دولار، وتُفيد التقارير بأنها تمتلك ساعات يد بقيمة نحو 8.4 مليون دولار، بحسب قناة " العربية ".

وأضافت التقارير أن لدى كيم حوالي 17 قصرا، ويمتلك في أحدها مهبطا للطائرات على مساحة 500 متر، ولديه أيضا محطة قطار خاصة به، وأنفاقا تربط ممتلكاته ببعضها، ومن قبل تم تصوير كيم وزوجته على يخت فخم يبلغ ارتفاعه 95 قدما.

وتابعت التقارير أنها مثلت بلادها في عام 2005 في بطولة ألعاب القوى، وكانت من ضمن 90 فتاة من المشجعات، وقبل زواجها من كيم يونغ أون كانت مغنية في أوركسترا كوريا الشمالية الشهيرة “الأونهاسو”، وبعد زواجها يحاول المسؤولون محو هذه الفترة وماضيها كمغنية بمصادرة الأقراص المدمجة التي تحتوي على عروضها الفنية، وذلك وفقا لما ورد عن معلقين ومحللين في كوريا الجنوبية.

وأشارت التقارير إلى أن ري تزوجت زعيم كوريا الشمالية في عام 2009، ولكن لم يتم التصريح بالزواج علنا إلا في عام 2012، وأن هذا الزواج أثمر عن وجود 3 أطفال لا يعرف الكثير عنهم، ولم يتم الكشف عن أسمائهم ولا جنسهم.

Time واتساب
كوريا الشمالية
رأس السنة
زوجة الزعيم الكوري

أحدث التعليقات

ya
عدلو من حفظه الله الى رحمه الله الله يجزاكم خير
ابوفارس
صلوا على المختار كل هالمشاكل الماليه تتحملها وزارة الرياضه والاتحاد السعودي؟؟ ليه اترك لاعبي افريقيا عربها اوعجمها وبتراب الفلوس وارخص ب٩٠٪ واروح اهايط على لاعبين مشهورين انتهوا؟؟؟ لابد تتحاسب وزارة الرياضه واتحادها تحياتي
محمد القارح
النادي كيان اكبر من حمدالله وكما جاء يأتي غيره ٠ وهو يعمل ذلك متعمدا لفسخ عقده والسبب الرئيسي علاقته الخاصه والقوي مع الحلافي ٠ ولأن الاكراميات انتهت٠ ولعب الفريق بغيابه لم يهزم فيترك في الرديف أو الاحتياط لكي يعرف قدره وحجمه ٠
ابو بدر الهلالي العالمي
١٥ مليون حقته + ٦٥ مليون فتوريا + احمد موسى ٥٠ مليون + جوليانو ٤٠ مليون =١٧٠ مليون لأربعة لعيبة؟!! خلاف اللعيبة المحليين والأندية إلي تطالبهم بالملايين الفتح والقادسية والفيصلي والتعاون والاهلي والشباب وغيرهم كثير.. الحمد لله على نعمة الهلال العالمي💙🙏💙
abdulla415
الله يمن عليه بالاسلام

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