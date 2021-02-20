الغذاء والدواء الأمريكية توضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأغذية المجمدة

واشنطن (صدى):
أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يوجد "دليل موثوق" على أن فيروس SARS-CoV-2 ينتقل من خلال الأطعمة أو تغليف المواد الغذائية، وذلك عقب مؤتمر منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، الذي أدرج خلاله العلماء عبوات الطعام المجمدة كمصدر محتمل لانتقال فيروس كورونا.
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إنه من غير المرجح أن تنشر عبوات الطعام والأغذية "كوفيد-19".
وقالت إدارة الغذاء والدواء: "يجب طمأنة المستهلكين بأننا ما زلنا نعتقد، استنادًا إلى فهمنا للمعلومات العلمية الموثوقة المتاحة حاليًّا، وبدعم من إجماع علمي دولي ساحق؛ أن الأطعمة التي يتناولونها وعبوات الطعام التي يلمسونها من غير المرجح أن تنشر فيروس SARS-CoV-2" .
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن فريق منظمة الصحة العالمية ما يزال يحقق في هذا المسار النظري للانتقال، إلا أن إدارة الغذاء والدواء (FDA) أكدت أن خطر التقاط فيروس SARS-CoV-2 من الطعام أو عبوات الطعام "منخفض للغاية".