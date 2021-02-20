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الغذاء والدواء الأمريكية توضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأغذية المجمدة

Time منذ ساعة
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الغذاء والدواء الأمريكية توضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأغذية المجمدة

واشنطن (صدى):
أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يوجد "دليل موثوق" على أن فيروس SARS-CoV-2 ينتقل من خلال الأطعمة أو تغليف المواد الغذائية، وذلك عقب مؤتمر منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، الذي أدرج خلاله العلماء عبوات الطعام المجمدة كمصدر محتمل لانتقال فيروس كورونا.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إنه من غير المرجح أن تنشر عبوات الطعام والأغذية "كوفيد-19".

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "يجب طمأنة المستهلكين بأننا ما زلنا نعتقد، استنادًا إلى فهمنا للمعلومات العلمية الموثوقة المتاحة حاليًّا، وبدعم من إجماع علمي دولي ساحق؛ أن الأطعمة التي يتناولونها وعبوات الطعام التي يلمسونها من غير المرجح أن تنشر فيروس SARS-CoV-2" .

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن فريق منظمة الصحة العالمية ما يزال يحقق في هذا المسار النظري للانتقال، إلا أن إدارة الغذاء والدواء (FDA) أكدت أن خطر التقاط فيروس SARS-CoV-2 من الطعام أو عبوات الطعام "منخفض للغاية".

 

 

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كورونا
الغذاء والدواء الأمريكية
الأغذية المجمدة

أحدث التعليقات

ya
عدلو من حفظه الله الى رحمه الله الله يجزاكم خير
ابوفارس
صلوا على المختار كل هالمشاكل الماليه تتحملها وزارة الرياضه والاتحاد السعودي؟؟ ليه اترك لاعبي افريقيا عربها اوعجمها وبتراب الفلوس وارخص ب٩٠٪ واروح اهايط على لاعبين مشهورين انتهوا؟؟؟ لابد تتحاسب وزارة الرياضه واتحادها تحياتي
محمد القارح
النادي كيان اكبر من حمدالله وكما جاء يأتي غيره ٠ وهو يعمل ذلك متعمدا لفسخ عقده والسبب الرئيسي علاقته الخاصه والقوي مع الحلافي ٠ ولأن الاكراميات انتهت٠ ولعب الفريق بغيابه لم يهزم فيترك في الرديف أو الاحتياط لكي يعرف قدره وحجمه ٠
ابو بدر الهلالي العالمي
١٥ مليون حقته + ٦٥ مليون فتوريا + احمد موسى ٥٠ مليون + جوليانو ٤٠ مليون =١٧٠ مليون لأربعة لعيبة؟!! خلاف اللعيبة المحليين والأندية إلي تطالبهم بالملايين الفتح والقادسية والفيصلي والتعاون والاهلي والشباب وغيرهم كثير.. الحمد لله على نعمة الهلال العالمي💙🙏💙
abdulla415
الله يمن عليه بالاسلام

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