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بالفيديو.. رغد صدام حسين: كيف أصنف إرهابية ومكاني معروف

Time منذ 12 دقيقة
Views 1375
بالفيديو.. رغد صدام حسين: كيف أصنف إرهابية ومكاني معروف

بغداد (صدى):
علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، اليوم السبت، على تصنيفها كأرهابية.

وقالت رغد في لقاء حصري مع قناة " العريبة " : كيف اصنف ارهابية ومكاني معروف. هل أعيش في الجبال.

وأضافت : القصة أنني دافعت عن الوالد ولذلك أدفع الثمن، أنا لم اتربى في بيت يقتل شعبه لأنه أخطأ، والذي يخطأ في حق القانون العراقي يعاقب بالقانون أيضًا.

وتابعت : لم نأتي بحزام ناسف لقتل الناس، ورغد لم تأمر بقتل أحد أبدًا، ولم ادعم أي عمليات عسكرية.

وكانت رغد قد كشفت مكان اختبائهم أثناء هروبهم من العراق، موضحة أنهم لجأوا إلى منزل نائب رئيس جمهورية العراق حينها عزة الدوري.

Time واتساب
العراق
صدام حسين
الإرهاب
رغد صدام حسين

أحدث التعليقات

الجنوبي
خدمتي ٣ سنوات وراتبي من اول شهر إلى الآن وهو نفسه ما فيه زياده
الجنوووبي
كلنا في الهواء سواء
ابو القمرا
ماشاء الله مااسهل الطلاق وعادي الله يوفقه ويوفقني .......الله لايوفقكم اثنينكم وكل مشهور من المشاهير
ابو القمرا
لا حول ولا قوة الا بالله
محلل رياضي
جزاه الله خير الجزاء

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