بالفيديو.. رغد صدام حسين: كيف أصنف إرهابية ومكاني معروف

بغداد (صدى):
علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، اليوم السبت، على تصنيفها كأرهابية.
وقالت رغد في لقاء حصري مع قناة " العريبة " : كيف اصنف ارهابية ومكاني معروف. هل أعيش في الجبال.
وأضافت : القصة أنني دافعت عن الوالد ولذلك أدفع الثمن، أنا لم اتربى في بيت يقتل شعبه لأنه أخطأ، والذي يخطأ في حق القانون العراقي يعاقب بالقانون أيضًا.
وتابعت : لم نأتي بحزام ناسف لقتل الناس، ورغد لم تأمر بقتل أحد أبدًا، ولم ادعم أي عمليات عسكرية.
وكانت رغد قد كشفت مكان اختبائهم أثناء هروبهم من العراق، موضحة أنهم لجأوا إلى منزل نائب رئيس جمهورية العراق حينها عزة الدوري.