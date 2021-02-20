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حساب المواطن يوضح مدة الاعتراض في البرنامج

Time منذ 32 دقيقة
Views 1561
حساب المواطن يوضح مدة الاعتراض في البرنامج

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة له وفق الضوابط والقواعد الخاصة بالبرنامج حتى لا يفقد المستفيد أحقيته في الحصول على الدعم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار من مواطن انقطع عنه الدعم قبل 3 أشهر ، إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.

وأضاف أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم،ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

Time واتساب
الدعم
برنامج "حساب المواطن
حساب المواطن
الاعتراض

أحدث التعليقات

الجنوبي
خدمتي ٣ سنوات وراتبي من اول شهر إلى الآن وهو نفسه ما فيه زياده
الجنوووبي
كلنا في الهواء سواء
ابو القمرا
ماشاء الله مااسهل الطلاق وعادي الله يوفقه ويوفقني .......الله لايوفقكم اثنينكم وكل مشهور من المشاهير
ابو القمرا
لا حول ولا قوة الا بالله
محلل رياضي
جزاه الله خير الجزاء

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