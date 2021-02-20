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الأهلي يجهز نيانج لمباراة الشباب ببرنامج خاص

Time منذ 37 دقيقة
Views 1600
الأهلي يجهز نيانج لمباراة الشباب ببرنامج خاص

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، وضع برنامجاً خاصًا لتجهيز الوافد السنغالي على فريقه مباي نيانج لمواجهة الشباب.

وأكدت التقارير، على صعوبة تواجد نيانج أساسياً في تشكيل الأهلي أمام الشباب ولكن ربما يكون ورقة على دكة البدلاء؛ منوهة بأن نيانج لم يستعِدْ لياقته بعد، فكانت آخر مباراة له مع فريق رين الفرنسي قبل شهر من توقيعه للأهلي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الشباب، يوم الاثنين المقبل الموافق 22 فبراير الجاري؛ ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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الشباب
الأهلي
دوري المحترفين
نيانج

أحدث التعليقات

الجنوبي
خدمتي ٣ سنوات وراتبي من اول شهر إلى الآن وهو نفسه ما فيه زياده
الجنوووبي
كلنا في الهواء سواء
ابو القمرا
ماشاء الله مااسهل الطلاق وعادي الله يوفقه ويوفقني .......الله لايوفقكم اثنينكم وكل مشهور من المشاهير
ابو القمرا
لا حول ولا قوة الا بالله
محلل رياضي
جزاه الله خير الجزاء

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