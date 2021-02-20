الأهلي يجهز نيانج لمباراة الشباب ببرنامج خاص

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، وضع برنامجاً خاصًا لتجهيز الوافد السنغالي على فريقه مباي نيانج لمواجهة الشباب.
وأكدت التقارير، على صعوبة تواجد نيانج أساسياً في تشكيل الأهلي أمام الشباب ولكن ربما يكون ورقة على دكة البدلاء؛ منوهة بأن نيانج لم يستعِدْ لياقته بعد، فكانت آخر مباراة له مع فريق رين الفرنسي قبل شهر من توقيعه للأهلي.
ويواجه النادي الأهلي نظيره الشباب، يوم الاثنين المقبل الموافق 22 فبراير الجاري؛ ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.