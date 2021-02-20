الخطوط الجوية القطرية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول العمليات الرقمية والتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، ومساعد إداري: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.
وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: هنا