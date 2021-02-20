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الخطوط الجوية القطرية توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1816
الخطوط الجوية القطرية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول العمليات الرقمية والتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، ومساعد إداري: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: هنا 

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وظائف
الرياض
الخطوط الجوية القطرية

أحدث التعليقات

الجنوبي
خدمتي ٣ سنوات وراتبي من اول شهر إلى الآن وهو نفسه ما فيه زياده
الجنوووبي
كلنا في الهواء سواء
ابو القمرا
ماشاء الله مااسهل الطلاق وعادي الله يوفقه ويوفقني .......الله لايوفقكم اثنينكم وكل مشهور من المشاهير
ابو القمرا
لا حول ولا قوة الا بالله
محلل رياضي
جزاه الله خير الجزاء

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