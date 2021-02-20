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بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم أن تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم أن تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، اليوم السبت، حكم أن تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم.

وقال الشيخ عبدالله السلمي، خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه يقول لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب وحج معها" فهذا هو الأصل.

وأشار "السلمي" إلى أن المرأة إن لم يكن لها محرمًا أو أن محرمها لا يريدها ولا يريد أن يذهب معها فحينئذ إذا اضطرت إلى السفر فهنا لا بأس لأنها مضطرة.

Time واتساب
فتاوى
محرم
يستفتونك
عبدالله السلمي

أحدث التعليقات

الجنوبي
خدمتي ٣ سنوات وراتبي من اول شهر إلى الآن وهو نفسه ما فيه زياده
الجنوووبي
كلنا في الهواء سواء
ابو القمرا
ماشاء الله مااسهل الطلاق وعادي الله يوفقه ويوفقني .......الله لايوفقكم اثنينكم وكل مشهور من المشاهير
ابو القمرا
لا حول ولا قوة الا بالله
محلل رياضي
جزاه الله خير الجزاء

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