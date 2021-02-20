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بالصور.. أمانة الطائف تغلق حراج الطيور احترازيًا

Time منذ ساعة
Views 1751
بالصور.. أمانة الطائف تغلق حراج الطيور احترازيًا

الطائف (صدى):
أعلنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق"، أمس الجمعة، عن إغلاق حراج الطيور احترازيّاً، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وجاء ذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل وبمشاركة الجهات المختصة، وبسبب عدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، ولعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتكثف الأمانة بالتعاون مع شرطة الطائف، جهودها الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" بسوق الطيور وسوق المسترجعات، وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة للمعالجة الفورية للملاحظات.

Time واتساب
الطائف
حراج الطيور

أحدث التعليقات

الجنوبي
خدمتي ٣ سنوات وراتبي من اول شهر إلى الآن وهو نفسه ما فيه زياده
الجنوووبي
كلنا في الهواء سواء
ابو القمرا
ماشاء الله مااسهل الطلاق وعادي الله يوفقه ويوفقني .......الله لايوفقكم اثنينكم وكل مشهور من المشاهير
ابو القمرا
لا حول ولا قوة الا بالله
محلل رياضي
جزاه الله خير الجزاء

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