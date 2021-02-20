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مرور الباحة يحذر قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها

Time منذ ساعة
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مرور الباحة يحذر قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها

الباحة (صدى):
حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقلّ فيها الرؤية، مؤكداً أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

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أحدث التعليقات

ﷴ 彡
الله يشافيهم
العالمي ٨٥٨
جيبه على وجهه هنا في البلد مو جالس في كوريا حتى لو مصاب تعال نظف اشتغل ايىشغله مقابل ال١٥ مليون كرهه في ام العيشه لين يفسخ العقد
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه، تخرفن الجندي المكلوم،وأكلها في لحيته،،
علي عسيرؤ
اكيد بتزيد الاسعار مع زيادة كلفة الخدمات كهرباء وماء ورسووم اقامات وضريبه وضرايب انتقاءيه ..هنا السبب اكيد التجار بيرفعون الاسعار وراهم ايجارات ورواتب عمال وحسابات لخراجهم باقل خساره وباقي والحسره على اللي مامعهم شيء وعاطلين احباط منقطع النظير . وباقي بترول يرتفع بنزين يرتفع ونقعد بها اكثر ويالله من سيء لاسوا يارب سترك وفرجك .
ﷴ 彡
الله المستعان

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