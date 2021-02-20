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بالصور.. الانتهاء من تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي

Time منذ ساعة
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بالصور.. الانتهاء من تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع تغيير لوحات المسجد النبوي والتي تتم على مرحلتين في تغيير لوحات سور المسجد النبوي وتغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية.

وقالت وكالة المسجد النبوي، أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تغيير لوحات المسجد النبوي وتمت مراعاة أن تكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية إلى أن تنتهي برقم 369.

وأشارت إلى أنه جرى أيضاً مراعاة الألوان في اللوحات بحيث كل جهة يرمز لها بلون محدد لربطها مع المنطقة المركزية وذلك للاسترشاد المكاني للزوار، فيما تم في المرحلة الثانية العمل على تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

Time واتساب
المسجد النبوي
شؤون الحرمين
المنطقة المركزية

أحدث التعليقات

ﷴ 彡
الله يشافيهم
العالمي ٨٥٨
جيبه على وجهه هنا في البلد مو جالس في كوريا حتى لو مصاب تعال نظف اشتغل ايىشغله مقابل ال١٥ مليون كرهه في ام العيشه لين يفسخ العقد
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه، تخرفن الجندي المكلوم،وأكلها في لحيته،،
علي عسيرؤ
اكيد بتزيد الاسعار مع زيادة كلفة الخدمات كهرباء وماء ورسووم اقامات وضريبه وضرايب انتقاءيه ..هنا السبب اكيد التجار بيرفعون الاسعار وراهم ايجارات ورواتب عمال وحسابات لخراجهم باقل خساره وباقي والحسره على اللي مامعهم شيء وعاطلين احباط منقطع النظير . وباقي بترول يرتفع بنزين يرتفع ونقعد بها اكثر ويالله من سيء لاسوا يارب سترك وفرجك .
ﷴ 彡
الله المستعان

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