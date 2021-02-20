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بالفيديو.. روضة الخرارة بالرياض تجذب المتنزهين بعد هطول الأمطار الغزيرة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. روضة الخرارة بالرياض تجذب المتنزهين بعد هطول الأمطار الغزيرة

الرياض (صدى):
جذبت الأجواء في روضة الخرارة غرب مدينة الرياض المتنزهين بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة والمحافظات التابعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو المتنزهين الذي الذين اصطفوا حول بحيرتها البديعة؛ التي امتلأت بالمياه بعد هطول الأمطار، وكونت رمالها منظرا طبيعيا فريدا.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، القصيم، حائل ، الشرقية ، الحدود الشمالية.

 

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أحدث التعليقات

ﷴ 彡
الله يشافيهم
العالمي ٨٥٨
جيبه على وجهه هنا في البلد مو جالس في كوريا حتى لو مصاب تعال نظف اشتغل ايىشغله مقابل ال١٥ مليون كرهه في ام العيشه لين يفسخ العقد
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه، تخرفن الجندي المكلوم،وأكلها في لحيته،،
علي عسيرؤ
اكيد بتزيد الاسعار مع زيادة كلفة الخدمات كهرباء وماء ورسووم اقامات وضريبه وضرايب انتقاءيه ..هنا السبب اكيد التجار بيرفعون الاسعار وراهم ايجارات ورواتب عمال وحسابات لخراجهم باقل خساره وباقي والحسره على اللي مامعهم شيء وعاطلين احباط منقطع النظير . وباقي بترول يرتفع بنزين يرتفع ونقعد بها اكثر ويالله من سيء لاسوا يارب سترك وفرجك .
ﷴ 彡
الله المستعان

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