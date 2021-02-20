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وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

Time منذ 25 دقيقة
Views 1438
وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمدينة الرياض، بمسمى "مدير التطوير التنظيمي والتخطيط" .

واشترطت الشركة درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التخطيط أو التطوير التنظيمي.

وأوضحت أن ذلك أو درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التخطيط أو التطوير التنظيمي، بينما التقديم من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) ويفضل استخدام متصفح Firefox من الحاسب الآلي من هنـــــــــــــا .

 

 

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الرياض
مستشفى الملك خالد

أحدث التعليقات

ابو منى
هذه مكتوبه على اغلب مؤخرة السيارات المفروض منعا من قبل المرور.
طاهر مباركي
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب كلمة تهوي بصاحبها في نار جهنم
احمد
الا اكسر يدها.. ليش تمد يدها على الرجال اصفعها كف وبعدها يحاكمونا بنت اللذينا
واضح*** وصريح***
أنقل لكم شئ من ما قيل فالشاهي من إبداعات فن وشعر الكسرة الجميل الممتع.. فنان كيف الذي فكر ..وجمّع ثلاثة بلا ميعاد الماء و الشاي و السكر ..تحضيرهم يحكر البراد *** ذكرى قبا في قديم الوقت**** جلسه مع الشاي والنعناع فيها الهنا والحلاوة ذقت **** في غاية الأنس والإمتاع. ***** براد شاهي خفيف اللون والملعقه جرت ألوانه أحلف برب السماء والكون من شافكم ينسى أحزانه. ******
د محمد ماجد بخش
عهد علمي جديد وجدير ألا يتأخر أكثر

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