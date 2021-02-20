وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمدينة الرياض، بمسمى "مدير التطوير التنظيمي والتخطيط" .
واشترطت الشركة درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التخطيط أو التطوير التنظيمي.
وأوضحت أن ذلك أو درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التخطيط أو التطوير التنظيمي، بينما التقديم من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) ويفضل استخدام متصفح Firefox من الحاسب الآلي من هنـــــــــــــا .