موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة

وكالات (صدى):
أزاحت شركة موتورولا، الستار عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة، طورتهما لمنافسة هواتف هواوي وسامسونج المتوسطة الفئة؛ حيث يأتي الهاتف الأول Moto G10 بشاشة IPS بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، مجهزة بثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.
وأعدت موتورولا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 460 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، أما سعر هذا الهاتف فمن المفترض أن يبدأ من 150 يورو فقط.
ويبدأ سعر الهاتف الثاني Moto G30، من 180 يورو، ويمتاز عن G10 بشاشة ترددها يعادل 90 هيرتزا بحجم 6.5 بوصة، وبمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت، فيما دعمت موتورلا الهاتفين بأنظمة تشغيل Android 11، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.