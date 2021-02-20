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أمير عسير يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز بالمنطقة وإعفاء ثلاثة

Time منذ ساعة
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أمير عسير يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز بالمنطقة وإعفاء ثلاثة

محمد بن طحيطح (صدى):
تماشيًا مع رؤية البلاد -أعزها الله-، وامتدادًا للخطة التطويرية الشاملة لإمارة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل، وتحسين بيئته وتبسيط إجراءاته وتقديم كافة الخدمات للمواطن والمقيم بجودة عالية، بما يتوافق مع توجه وتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-.

وبعد مراجعة أوضاع رؤساء المراكز بالإمارة وعددها 131مركزًا، اعتمد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تكليف وتدوير عددٍ من رؤساء المراكز في المنطقة، اعتبارًا من تاريخ الأول من شعبان لعام 1442 هـ، وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيسًا، بالإضافة إلى 12 موظفًا جديدًا تم تكليفهم بمهام رؤساء مراكز ،فيما تم إعفاء ثلاثة آخرين.

وأشار أمير منطقة عسير خلال توقيعه لقرارات رؤساء المراكز بأن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قبلهم عن الخدمة المقدمة.

وشدد الأمير تركي بن طلال على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة والعمل بما تحمله الخطة التطويرية الشاملة, بوصفهم الذراع المهم للإمارة في الإشراف المباشر على تنفيذ مهام سمو أمير المنطقة في المراكز وفق الصلاحيات الممنوحة، ويأتي على رأسها حفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، والانفتاح على المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما فئة الشباب منهم لاشراكهم في الحوارات اللازمة لاتخاذ القرار الرشيد، والعمل على الحد من ظاهرتي التعديات والشكاوى الكيدية، داعيًا الله لهم بالتوفيق في أعمالهم ومهامهم.

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أمير عسير
منطقة عسير
القيادة
إعفاء

أحدث التعليقات

ابو منى
هذه مكتوبه على اغلب مؤخرة السيارات المفروض منعا من قبل المرور.
طاهر مباركي
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب كلمة تهوي بصاحبها في نار جهنم
احمد
الا اكسر يدها.. ليش تمد يدها على الرجال اصفعها كف وبعدها يحاكمونا بنت اللذينا
واضح*** وصريح***
أنقل لكم شئ من ما قيل فالشاهي من إبداعات فن وشعر الكسرة الجميل الممتع.. فنان كيف الذي فكر ..وجمّع ثلاثة بلا ميعاد الماء و الشاي و السكر ..تحضيرهم يحكر البراد *** ذكرى قبا في قديم الوقت**** جلسه مع الشاي والنعناع فيها الهنا والحلاوة ذقت **** في غاية الأنس والإمتاع. ***** براد شاهي خفيف اللون والملعقه جرت ألوانه أحلف برب السماء والكون من شافكم ينسى أحزانه. ******
د محمد ماجد بخش
عهد علمي جديد وجدير ألا يتأخر أكثر

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