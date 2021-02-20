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بالصور.. بايدن يزور مصنع للقاح كورونا ويوجه رسالة للشعب الأمريكي

Time منذ ساعة
Views 1949
بالصور.. بايدن يزور مصنع للقاح كورونا ويوجه رسالة للشعب الأمريكي

واشنطن (صدى):
قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى مصنع لقاحات كورونا تابع لشركة فايزر ليطمئن الشعب الأمريكي بأن اللقاحات آمنة.

قال بايدن وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيغان إن "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".

وأضاف بايدن أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. إنهم دقيقون الى هذه الدرجة".

وتابع "إذا كان هناك من رسالة يجب إيصالها إلى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".

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أمريكا
بايدن
فايزر

أحدث التعليقات

ابو منى
هذه مكتوبه على اغلب مؤخرة السيارات المفروض منعا من قبل المرور.
طاهر مباركي
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب كلمة تهوي بصاحبها في نار جهنم
احمد
الا اكسر يدها.. ليش تمد يدها على الرجال اصفعها كف وبعدها يحاكمونا بنت اللذينا
واضح*** وصريح***
أنقل لكم شئ من ما قيل فالشاهي من إبداعات فن وشعر الكسرة الجميل الممتع.. فنان كيف الذي فكر ..وجمّع ثلاثة بلا ميعاد الماء و الشاي و السكر ..تحضيرهم يحكر البراد *** ذكرى قبا في قديم الوقت**** جلسه مع الشاي والنعناع فيها الهنا والحلاوة ذقت **** في غاية الأنس والإمتاع. ***** براد شاهي خفيف اللون والملعقه جرت ألوانه أحلف برب السماء والكون من شافكم ينسى أحزانه. ******
د محمد ماجد بخش
عهد علمي جديد وجدير ألا يتأخر أكثر

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