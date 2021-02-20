بالصور.. بايدن يزور مصنع للقاح كورونا ويوجه رسالة للشعب الأمريكي

واشنطن (صدى):
قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى مصنع لقاحات كورونا تابع لشركة فايزر ليطمئن الشعب الأمريكي بأن اللقاحات آمنة.
قال بايدن وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيغان إن "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".
وأضاف بايدن أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. إنهم دقيقون الى هذه الدرجة".
وتابع "إذا كان هناك من رسالة يجب إيصالها إلى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".